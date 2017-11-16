元太Q3毛利率46.9%創新高

2017-11-16

〔記者陳梅英／台北報導〕電子紙大廠元太（8069）結束LCD業務後，包袱減輕，今年以來毛利率一路往上升，第3季在旺季效應下，毛利率更一舉來到46.9%，創下歷史新高紀錄，較上一季增加3.3個百分點，每股稅後盈餘1.04元，累計前3季每股稅後盈餘1.9元，已超過去年一整年的獲利。

元太將於今（16）日舉行線上法人說明會，預期會對第4季展望有進一步說明。

受惠於電子紙顯示器進入市場出貨旺季，加上電子紙相關應用如電子貨架標籤（Electronic Shelf Label, ESL）出貨屢創新高，元太第3季營收47.89億元，為15季以來新高，季增率29.78%。

不過，元太業外收入中來自於AFFS技術授權金約6億元，則較上一季減少約3億元，但因南韓Hydis廠房處理掉，停業損失降低，元太稅後盈餘11.72億元，季增46.9%，每股稅後盈餘1.04元；累計前3季每股盈餘1.90元，超越去年1.69元，今年獲利將挑戰6年新高。

元太目前營收主力為電子紙顯示器，約佔整體營收7成，除了主力客戶亞馬遜Kindle螢幕尺寸由6吋放大到7吋，下半年推出12吋與13吋電子筆記本，為營收主要成長動力來源，另外，電子貨架標籤伴隨新零售商機發展，占營收比重也逐步拉高至15~20%，成為最具成長潛力的電子紙應用領域之一。