電競NB出貨急拉 藍天旺到明年農曆年

2017-11-16

〔記者卓怡君／台北報導〕藍天（2362）近年積極轉型，成效顯現，藍天總裁蔡明賢表示，受惠於中國電競與雙11熱潮，電競NB出貨急速增溫，第4季NB出貨將較去年同期成長，創今年高峰，並可望一路旺到明年農曆年，旗下百腦匯升級為4.0，加強產品、服務、體驗，坪效大增，群光百貨西安店本月開幕成績亮眼，樂觀看待明年集團營運將順利成長。

中國電競熱潮延燒，藍天耕耘電競NB多年，成果豐碩，拿下神舟、海爾多家中國重量級客戶，藍天筆電事業群總經理簡義龍表示，剛結束的雙11檔期買氣強勁，神舟出貨年增50%，海爾則有60%的成長，平均單價也向上成長，12月藍天NB出貨年增上看40%，明年NB出貨數量與獲利可望同步成長，包括中國、北美、歐洲、亞太市場客戶對於明年均樂觀期待。

針對電競佈局，藍天除了NB之外，也成立翼世紀電競館，蔡明賢指出，明年電競NB將推出秘密武器，目前已小量生產，將帶動明年電競NB出現爆發性成長，至於翼世紀電競館因生存遊戲「絕地求生」大紅，近來全日上座率平均有60%。

百腦匯上海店轉型成功

百腦匯上海店轉型1年以來成效顯現，為了進一步服務百腦匯上海店的客人，蔡明賢特別規劃樂之精品咖啡，意外大紅，上海徐匯區千家咖啡店裡，樂之精品咖啡在最受歡迎咖啡店裡排名第9，蔡明賢說，樂之精品咖啡1杯38~128人民幣，搭配愛馬仕咖啡杯，打造出精品級的質感，展現百腦匯升級魅力。

百腦匯旗下智能科技體驗館「樂之」也將與中國移動合作，在杭州中國移動延安營業廳開設第1家店，未來將前進百貨及購物中心。