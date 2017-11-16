康控前三季EPS5.56元 已超越去年

2017-11-16

〔記者陳柔蓁／台北報導〕蘋果概念股康控-KY（4943）第3季每股盈餘（EPS）已賺贏全年，在昨日法說會上預告對美系終端客戶的聲學元件將在第4季大量出貨，且因iPhone X遞延上市，適用於該型手機的防水元件出貨效應將遞延至明年上半年，預計獲利能力也能保持到那時候，變數在原料矽膠報價與客戶設計的更動。

精密機構件廠康控-KY昨日舉辦法說會，今年前3季EPS5.56元，獲利已經大幅超越去年全年。前10個月營收41億元，年增64.9%。

康控-KY的競爭力在於掌握矽膠的配方與溫度，電子零件輕薄化、微小化，康控-KY掌握精密模具開發技術與自動化產線規劃。產品線涵蓋連接器、聲學元件、模具與自動化設備、汽車與光學等。公司表示，聲學集中在第4季出貨，佔出貨量9成以上；折舊費用與研發費用逐期降低，預期毛利率會增加，前3季毛利率41.11%。毛利率取決於量產狀況與材質，希望第4季與第3季一樣，但聲學客戶是否砍價、材料漲價成為營運變數。

公司表示，由於今年延後上市，導致明年第1季的聲學產品遞延出貨，評估淡季不淡，但最後要看終端客戶產品的銷量及對零件拉貨狀況，現在聲學元件佔整體出貨半數以上；接下來衝刺重點放在汽車與光學產品，正在對中國汽車品牌的車用感測器、防水接插件送樣，預期這部分會有倍數成長，而光學應用的產品則是保密到家。

康控-KY股價自去年底上市以來，已經漲逾8倍；分析師觀察技術線圖，也表示價格沒有壓力，綜合該公司在法說會釋出的消息，表示康控-KY的基本面發展和股價表現都可以期待。