國巨第四度調高報價 全年EPS挑戰15元

2017-11-16

NPO MLCC漲20~30%

〔記者張慧雯／台北報導〕被動元件MLCC超缺貨！國巨（2327）昨（15）日發函給經銷商，NPO MLCC（低容值多層陶瓷電容）自12月1日起漲價20~30%，且交貨期也由1~3個月拉高至6個月，這已是國巨今年第4度宣布漲價，法人紛紛表示：「的確有漲價傳聞，但是沒想到時點來得這麼快！」

國巨昨發函給各經銷商與客戶的公文中指出：「由於多項原物料及人工成本價格持續攀升，加上NPO MLCC需求持續旺盛，供需缺口日益擴大。不得已之下，敝公司將自12月1日起針對佔全球需求15%的全系列NPO MLCC延長交貨期並調漲價格。交貨期由原標準1~3個月延長至6個月；價格調漲幅度約20~30%或甚至更高，將視實際品項而定。」

這已是國巨今年第4度調漲報價，國巨今年4月20日宣布調高晶片電阻R-CHIP和晶片電容MLCC價格10%，6月19日宣布第2波漲價，平均漲幅為15~30%，9月7日則針對手機用量較多的MLCC進行調漲，平均漲幅約15~30%，交貨期也同樣都延長為6個月。

至於被動元件後市看法，法人認為，下半年通訊、工業、物聯網（IoT）和照明等應用拉貨力道可期，供需吃緊至少看到明年第1季，現在恐延長至明年上半年都呈現吃緊狀態；而法人也預估，國巨第3季每股稅後盈餘（EPS）5.07元，若以減資後股本計算，今年1~3季EPS已達10.39元，由於獲利進度超前，法人調升國巨今、明年獲利展望，預估EPS全年分別可挑戰15、19元、給予「買進」評等。