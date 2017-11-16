《國際現場》Mozilla棄雅虎 擁抱Google

2017-11-16

火狐（Firefox）瀏覽器的母公司Mozilla宣布，將以Google為美國、加拿大、台灣和香港的預設搜尋引擎，結束與雅虎的合作關係，但Google和Mozilla未透露財務內容。

Google在2014年以前是Firefox的預設搜尋引擎，但因兩者成為競爭對手，Mozilla後來投向雅虎懷抱，將雅虎預設為Firefox的搜尋引擎，雅虎同意未來5年，每年將支付Mozilla 3.75億美元。

對此，雅虎的新東家威訊通訊表示：「雅虎和Mozilla從2014年以來，共享了建設性的關係，我們很驚訝Mozilla決定琵琶別抱，將與Mozilla討論雙方協議的條件。」

目前並不清楚Google要付多少費用給Mozilla，但隨著Google的廣告營收升高，該公司付給瀏覽器、行動裝置製造商和其他經銷管道的費用也增加，以確保Google的搜尋、影音、服務和數位廣告能被看見。這些費用稱作流量取得成本（TAC），今年第三季，Google的TAC已增至55億美元，占廣告營收的23％。

與Mozilla敲定新協議，將提高Google在網路搜尋市場的市占率。根據市場研究公司StatCounter的調查，Firefox曾占全球瀏覽器市場的近4分之1市占率，如今已跌至6％。蘋果的Safari則占15％，Google的Chrome占55％。