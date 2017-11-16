台灣百萬美元富豪38萬人 全球第13

2017-11-16

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕瑞士信貸公布「2017年度全球財富報告」，過去一年，全球總財富成長6.4％至280兆美元，創5年來最快增速，成人人均財富創新高。台灣成人總財富增長名列最快前10國，人均財富18萬8080美元（約台幣568萬元），與西歐國家水準相當，遠高於多數亞太國家，且身家超過百萬美元的富豪有38萬人，全球排名第13，較瑞典（33萬人）、俄羅斯（13萬人）、香港（11萬人）還要多。

瑞信表示，股市普遍上漲，不動產等非金融資產首度超越2007年全球金融海嘯來襲時水準，使得全球財富顯著增長。

不過，全球財富越來越集中在金字塔頂端，超過一半的新增財富來自美國；美國百萬富豪人數居冠、達1530萬人，其次是日本的270萬人，英、德分居第3、4，第5為中國的190萬人。

報告指出，前1％富豪擁有全球一半以上（50.1％）財富，高於2001年的45.5％；全球新增財富16.7兆美元，其中8.5兆美元由美國人貢獻，德、法、義、西等4個歐元國家貢獻近20％。

成人人均財富18.8萬美元

報告指出，台灣每一位成人財富中位數8萬7257美元（約台幣263萬5161元），人均財富從2000年的12萬美元增至2017年的18萬8080美元，且金融海嘯期間沒有減少；這段時間以美元計算，每位成人財富成長57％，按恆定匯率計算則增長81％。

經濟不平等情況 較不嚴重

報告分析，台灣高儲蓄率和發達的金融機構，使得家庭財富組合的金融資產比率高、占總資產66％，家庭債務適度、僅相當於總資產14％；若與其他國家相較，台灣有較高的人均財富，經濟不平等情況相對較不嚴重，僅7％成人財富在1萬美元以下（約台幣30萬2000元）、多達44％成人財富逾10萬美元，前者遠低於全球的70％，後者為全球平均9％的約5倍。