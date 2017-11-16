牽手日廠 杏輝眼藥銷東南亞

2017-11-16

〔記者陳永吉／台北報導〕歷經兩年的前期評估準備，杏輝（1734）近期與日本眼科用藥大廠簽署技術移轉合作，未來眼用製劑將朝向無菌製程，並與特殊包裝結合，雙方預計於2021年將產品銷售到東南亞，積極配合政府南向政策。

配合政策 主攻新南向市場

杏輝透露，此次合作的眼科用藥大廠，乃是日本眼科用藥前三大廠，杏輝除了簽署技術移轉合作之外，也將幫此大廠OEM眼科用藥，先期將進行製程優化以及包裝改良，並積極向東南亞國家申請藥證，預計可於2020年取證，2021年開始出貨。

杏輝表示，此次合作的銷售區域以東南亞為主，但台灣及韓國也會推動產品上市，該產品因低刺激性，減少過敏不適感，可造福長期依賴眼用藥物的患者。

杏輝指出，目前在國內也有生產眼藥水、眼藥膏，專供國內市場，也有幫其他業者代工，包含日本藥廠；不過此次為新的代工合約，而非過去的代工客戶，新客戶所需的眼藥水量能頗大，以目前杏輝的產能來說，還足以供應。

雖然這次客戶給的訂單量不少，但杏輝表示，由於只能認列代工費，因此對營收貢獻不會太多，但毛利不差，所以對獲利將有幫助。

杏輝表示，公司已在眼用製劑深耕多年，藉由本次國際合作，將使杏輝眼用產品製程技術進階提升，並推展至更多其他國家，提升公司國際競爭力。