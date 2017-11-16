安成藥買景德 恐先賠2年

2017-11-16

〔記者陳永吉／台北報導〕國內安成藥業（4180）上週宣布以1.8億元買下台泥集團旗下的景德製藥，不過景德去年本業仍虧損逾1億元，因此昨天安成法說會成為法人關注的焦點。安成表示，興建眼藥水廠，光是廠房、設備金額恐怕就不止1.8億元，加上興建的時間成本等，因此公司決定以買代建；只是安成也透露，今、明兩年景德本業恐仍虧損，2019年能否獲利，要看安成眼藥水產品上市的情況而定。

以買代建 比較合算

業界人士透露，近幾年國內眼藥水、眼藥膏短缺，主要原因是大廠不願意生產，因每瓶藥水、每支藥膏都只有幾cc或幾克，一家大藥廠只要生產一天，恐怕就能供應台灣大半年所需的量，因此投入機器設備跟人員並不划算，導致大廠紛紛停產，只剩小型藥廠生產。

而景德只有眼藥水、眼藥膏兩條生產線，從投產到成品，全部自動化，當初整個設備是從歐洲進口，所以折舊攤提費用很高，目前稼動率只有30％左右，因此本業年年虧損。

安成認為，由於公司目前已有多項眼科用藥送件申請藥證的計畫，未來針對眼科用藥也會有更多的開發案，預計2019年起會對公司有營收貢獻，併入景德並不會拖累到安成。

安成表示，明年的營運重點不再是加快研發腳步，而是現有中壢廠的量產規模與出貨，預期明年在多項產品加入下，產能利用率可望明顯提高，希望儘快達到本業獲利的情況。