外資狂倒131億元 法人:台股趨勢未反轉

2017-11-16

〔記者張慧雯、羅倩宜、廖千瑩／台北報導〕台股創下萬點以來時間最長久的紀錄，但昨日卻罕見出現外資大幅賣超131億元，是5個月以來最大賣超金額。法人分析推算，光是鴻海（2317）、廣達（2382）這兩檔的賣超就將近90億元，純粹是因第三季財報不佳遭外資倒貨，使得大盤回檔修正，並非趨勢反轉。

台股昨開盤後震盪走跌，盤中一度回測季線10600點，所幸有驚無險，收盤僅下跌56.52點，收在10630.65點。但盤後卻發現，外資大賣131.66億元，投信買超2.93億元，自營商賣超17.29億元，三大法人賣超146.02億元。

賣超金額 創今年第2大

元大投顧資深經理李政諺表示，今年外資賣超逾百億元共4次，第一次在3月9日賣超106億元、第二次4月19日賣超109.7億元、第三次6月12日賣超138.2億元，昨賣超131.66億元，是近5個月來再次看見外資逾百億元賣超。

賣鴻海、廣達就佔90億元

李政諺指出，根據估算，鴻海賣超約78億元、廣達賣超約13億元，外資光是賣鴻海與廣達這兩檔股票就超過90億元，主要是因第三季財報表現不如預期，和期指壓低結算沒有太大的關聯。

元大期貨分析師陳昱宏表示，從外資籌碼來看，昨天在台指期多單僅剩3.8萬口，雖才連續減碼第2天，但多單水位已達8月16日以來最低，距離近期外資多單高點5.77萬口（10月18日）也減少了近兩萬口。元大表示，目前適逢台股旺季，iPhone等出貨力道強，總體經濟數據也不錯，「近期大盤逐步走低，應是多頭修正，畢竟台股在10700-10800點已盤整一個多月，空方剛好有發揮的機會。」

蔡明興：台股未偏高 還能漲

富邦金控董事長蔡明興昨也力挺台股，他表示，雖然台股目前超過萬點，但因整體上市櫃公司獲利成長快，所以台灣本益比也沒有特別提高，維持15倍左右，低於美國S&P的20倍；加上台股現金殖利率達4％，為全世界前3名，相對來說「台股還是有成長空間、沒有偏高跡象」，他認為，台股還是很好的投資環境。