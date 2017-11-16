恐「剝三層皮」 中小企籲營所稅維持17％

2017-11-16

〔記者林良昇、吳佳蓉／台北報導〕財政部稅改方案擬將營利事業所得稅稅率，由十七％調升到二十％，全國中小企業總會副理事長陳瑞宏昨在立院表示，目前景氣不理想，而基本工資調整、一例一休等，營所稅若提高，形同剝了三層皮，希望中小企業能維持十七％營所稅。財政部表示，已提出配套措施，且許多中小企業原本就沒有繳納營所稅。

針對稅改方案，國民黨立委曾銘宗、賴士葆、費鴻泰、盧秀燕召開記者會，支持中小企業營所稅維持十七％。賴士葆表示，政府去年稅收超徵一千二百億元以上，今年也會超徵一千多億元，稅改方案卻會向中小企業多徵二百億元，國民黨將強力反對財政部提出的稅改方案。

全國中小企業總會理事長林慧瑛強調，希望稅制改革能依照企業盈利能力分級課稅，讓經濟能力強的人負擔的稅金比較多，中小企業能維持十七％營所稅。

陳瑞宏指出，目前景氣不理想，基本工資調整、一例一休、勞保年金改革，若加上提高營所稅，等於是剝了三層皮，對微小企業負擔很重，希望政府能在景氣回升後，再提高中小企業的營所稅。

財政部︰

未分配盈餘減半課徵

台北市進出口商業同業公會昨舉辦座談會，業者關心營所稅調高可能造成中小企業成本不斷提升。出席的財政部次長吳自心表示，稅改方案在調高營所稅同時，也將未分配盈餘稅率由十％降為五％，且獨資合夥企業盈餘免課營所稅，改為全額併入企業主綜所稅申報，稅負將可明顯減輕，這些都是配套措施。

財政部賦稅署副署長宋秀玲表示，國內中小企業約一百三十八萬家，其中七十八萬家屬於獨資合夥型態，是此次稅改主要嘉惠對象之一；其餘六十萬家的中小企業，有很多根本沒有達到營所稅起徵點，也不用繳納營所稅。

宋秀玲表示，目前中小企業營所稅雖為十七％，但減除各項扣除額後，有效稅率僅十一％至十二％，稅改後將上升為十二％至十三％；不過，若保留盈餘再投資，便可受惠於未分配盈餘減半課徵，加計營所稅及未分配盈餘，總稅負將由廿五．三％降為廿四％，減輕一．三％。