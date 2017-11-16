魏哲家︰迎戰中國 半導體業要把握AI商機

2017-11-16

〔記者洪友芳／新竹報導〕台灣半導體產業協會（TSIA）昨天舉行年會，擔任理事長的台積電共同執行長魏哲家指出，人工智慧（AI）將是半導體業未來重大商機，台灣半導體業一定要把握AI機會；他也說，目前中國從中央到地方政府都在積極推動半導體業，這對台灣是挑戰，我們一定要努力提升能力，才不會被迎頭趕上。

魏哲家表示，AI是每個國家重視的科技發展，都會投入很多資源去推動，預期AI會逐漸注入生活中，有助生活更為方便、健康；由於AI需要半導體配合，對半導體業會是重大商機，也是千載難逢機會，台灣半導體業一定要把握這個機會。

魏哲家強調，中國從中央到地方都在努力推動半導體業，這對台灣是挑戰，我們一定要努力提升能力，如果不努力將會被迎頭趕上。

魏哲家表示，TSIA歷任理事長一棒接一棒，將會繼續協助會員，成為政府與產業溝通橋樑，包括水電、人才等問題，對外參與國際事務，讓會員沒有後顧之憂。

台積電資深副總經理暨資訊長左大川表示，台積電十二吋廠已大力朝向「智慧製造」，導入自動化設備，再採用行動智慧裝置，經由無線通訊、物聯網技術蒐集生產製程相關資料，並結合大數據分析，以某一廠為例，近五年產出增加約六成二，同時工程師人力減少達六成五；接下來推動朝機器學習，三年後台積電機台生產力將可再增加近二成。

左大川認為，機器學習是台積電下一波競爭力重要關鍵，台積電預計每年要訓練出三百名機器學習工程師，以提高智慧製造能力，這些機器學習技術都是自主開發。

左大川說，台積電每位員工人均產值約六十萬美元，人均獲利約二十萬美元，員工的生產力可說是世界級表現。