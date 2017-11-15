國壽加碼台股 投資比重飆到8.2%

2017-11-15

利差太低 不再強留房貸戶

〔記者李靚慧／台北報導〕台股持續維持高檔，壽險業也持續加碼，國泰金控（2882）截至第3季，國壽的台股投資比重占投資總額的8.2%、報酬率逾10%。此外，考量房貸利率持續維持低檔，國壽對低利房貸的態度轉趨保守，已明確表達「不會再以降低利率挽留客戶」。

國泰金昨舉行法說會，今年前3季稅後盈餘483億元、年增23%，每股稅後盈餘（EPS）3.81元，前3季獲利表現已優於去年全年。而且，國泰世華銀行與國泰人壽獲利同步成長，金控股東權益報酬率（ROE）11.5%，每股淨值42.5元。

國壽指出，今年大幅調降政府、公部門的低利貸款，降低的部分則由個人、外幣放款來彌補，得以有效提升利差。至於在房貸業務方面，擔保放款報酬率僅1.8%，考量到過去經常為了挽留房貸戶持續降低利率或不調升利率，但目前國壽的政策就是不以低利率房貸留客。

另外，國泰世華信用卡也是另一個獲利亮點。國泰世華指出，第3季因銀行保險佣金受限，財富管理手續費收入明顯縮水，所幸信用卡與基金手續費大幅成長得以彌補缺口，前3季淨手續費收入僅較去年同期衰退0.6%。

國壽前3季可投資金額5.36兆，獲利表現以國內股票、國內外債券及保單貸款報酬率最佳，避險後整體投資報酬率為4.2%。

國泰金指出，因應明年9號公報實施，現有部分無活絡市場金融資產未實現獲利，將轉列淨值加項，依10月底評估，整體未實現獲利高達1200億至1300億元。