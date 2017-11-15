創新低紀錄╱特殊號碼鈔券退燒? 單筆最高得標價僅11萬

2017-11-15

〔記者盧冠誠／台北報導〕特殊號碼鈔券熱潮已過？中央銀行委請台灣銀行進行第十一期特殊號碼鈔券昨開標，單筆最高得標金額是一組5個全套（140張）的100元券，以11萬餘元標出，創下歷次單筆最高價新低紀錄。

央行這次拍賣面額100元、500元及1000元的特殊號碼流通鈔券共161組（合計5100張），其中，100元、500元券均全數標出，1000元券則有32組流標，總得標金額439萬4012元。

央行挑選的特殊號碼，每一字軌（100萬張）只有28張；本次拍賣，最多張的一組，為5個全套式100元券共140張。

央行發行局長施遵驊表示，從過去拍賣經驗來看，100元券的市場需求、喜愛度與接受度都最高，推測與面額較低且又是紅色有關，所以本次拍賣僅100元券有配置5個全套式。

施遵驊指出，這是央行第十一期公開拍賣特殊號碼鈔券，過去10期累計拍賣收入（含面額）共6013萬3975元，扣除相關成本後，已全數繳交國庫。

不過，本期特殊號碼鈔券拍賣，單筆最高價雖仍由一組5個全套的100元券拿下，金額卻降至11萬餘元，不僅創下歷次新低，與今年7月拍賣同樣140張一組的100元券單筆最高價28.89萬元相較，更是大減逾6成。

業者︰下次恐跌破10萬

「下次拍賣，最高價恐跌破10萬元大關！」錢幣業者認為，央行過去拍賣特殊號碼鈔券，除了「三開典藏版」仍炙手可熱，其餘面額鈔券的詢問度及流通性皆不高，甚至投標者很可能都是「固定班底」，也讓拍賣價格難以拉高。