高通高級總監︰5G是VR重要的未來

2017-11-15

〔記者王憶紅／台北報導〕高通產品管理高級總監Hugo Swart昨日表示，移動才能帶來效能，而5G是VR重要的未來。他認為，無論VR虛擬實境、AR擴增實境、MR混合實境，或者是三者融合的XR延展實境（Extended Reality）的驅動力來自移動領域，也就是使用者可以走出家門到戶外使用，也因此5G將是帶動XR起飛的重要因素。

至於高通未來會不會每年推出一款VR晶片，Hugo Swart表示，目前在手機領域，高通每年會推出一款晶片，未來會以手機晶片為基礎，加上VR的需求做為調整，甚至未來也會推出包含AI等的整體解決方案。

宏達電（2498）Vive中國區總經理汪叢青說，2017年VR市場並未如想像中蓬勃，主要還是很多產業正在積極導入中，預計在更多新的內容、產品及媒體，包括電影、新聞、電視等大量釋出後，明年VR可以大放異彩。

宏達電昨日舉行Vive開發者峰會（VDC 2017），除攜手高通首度發表VR一體機Vive Focus外，也宣布推出Vive Wave VR開放平台。汪叢青指出，Vive Wave VR開放平台主要是在協助加速第3方合作夥伴簡化行動虛擬實境裝置之內容開發流程，目前包括廣達（2382）、暴風魔鏡創維酷開、創通聯達、億境虛擬、IDEALENS虛擬世界、努比亞、360手機在內的12家硬體合作夥伴，共同提出在未來產品中整合Vive Wave及對應的VIVEPORT開放內容平台的高度意願。