台泥國際私有化20日生效 台泥發行5.54億新股

2017-11-15

〔記者楊雅民／台北報導〕台泥集團旗下台泥（1101）、中橡（2104）及信昌化（4725）昨日舉行法說會，台泥表示，台泥國際（1136.HK）私有化計畫將於下週一（20日）生效，成為台泥百分之百子公司。

台泥今年4月宣布將砸下約65.76億港幣（約257億台幣），百分之百收購台泥國際在外流通股份，台泥國際股東可選擇收受現金，以每股3.6港幣收購，或以1股台泥國際交換台泥新發行的0.42股普通股。

台泥國際總經理辜公怡表示，目前普通股選擇現金收購的比率為27.74%、選擇交換台泥股票比率達72.26%，台泥國際私有化計畫並已全數通過經濟部投審會、金管會、香港聯交所及開曼群島大法院4方批准。

該計畫將於下週一生效，台泥將發行5億5433萬3141股新股，並於11月24日寄送支票及發行新股日期，台泥目前股本為369.22億元，新發行股數將占擴大後股份13.05%。

台泥總經理李鐘培表示，台泥明年力拚水泥達全產全銷目標，同時對於太陽能、風力發電等綠能產業加大投資力度，未來投資主力皆會和循環經濟有關。

中橡（2104）總經理黃柏松則表示，今年前3季稅後淨利達19.6億元、年增92%，EPS3.13元，寫下新高。轉投資的能源科技在新客戶訂單大增激勵下，電池生產線的產能利用率將從40%大增至年底的90%，明年將擴大產能，預計明年電池產能將從今年的近2000萬顆倍增至5000萬顆。

信昌化總經理趙天福則表示，過去3年由於市場供過於求，信昌化主力產品面臨削價競爭，雖然採取「技術性減產」策略因應，仍難免受累而陷於虧損狀態，今年前3季每股仍虧損1.31元。