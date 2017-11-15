台積電將斥資1298億 建廠擴產能

2017-11-15

董事會昨通過 料將用於建置7奈米製程

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工廠台積電（2330）今年資本支出達108億美元（換算新台幣約3260億元），創歷年新高；董事會昨通過1298.19億元資本預算，將用以建廠與擴充產能，業界推估將主要用在建置明年營運成長動能的7奈米製程產能。法人預期，台積電可望獨吞蘋果下一代智慧型手機處理器訂單。

台積電指出，董事會通過的這項資本預算中，興建廠房資本預算約505.24億元，另792.95億元預算將用以擴充及升級先進製程產能、擴充先進封裝製程產能、擴充特殊製程產能、轉換邏輯製程產能為特殊製程產能，還有明年第一季研發資本預算與經常性資本預算。

台積電日前法說會甫上修今年資本支出達108億美元，較先前增加8億美元，創歷年新高；台積電表示，未來幾年，該公司資本支出都會超過百億美元，將用在擴產與提升技術，預期折舊費用也會提高，但公司會努力創造更多價值、增加營運績效、做好產能規劃與提高生產效率、持續創新技術，讓毛利率也能維持近50％的穩定水準。

台積電預期今年與明年營運主力仍是智慧型手機，營收占比均會超過5成，HPC（高效能運算）、AI、物聯網與汽車電子已開始挹注營收，將帶動未來營運成長動能；因應需求，規劃先進製程7奈米將在明年第二季開始量產，這也是帶動明年營運成長的動能。

為降低外匯避險成本，台積電董事會同時核准在20億美元額度內，對在英屬維京群島設立的100％持股子公司TSMC Global Ltd.增資。