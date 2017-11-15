iPhone明年新機 將見6.5吋螢幕

2017-11-15

〔編譯盧永山／綜合報導〕根據科技網站MacRumors報導，凱基證券分析師郭明錤發布最新研究報告指出，蘋果明年將推出3款新iPhone，分別是配備6.5吋及5.8吋OLED螢幕的機種，與6.1吋LCD螢幕的機種，並預測明年才是真正iPhone換機需求的超級週期。

郭明錤認為，這3款新iPhone均與最近剛上市的iPhone X相同，將配備全螢幕設計及深感鏡頭（TrueDepth Camera）。

明年將是換機超級週期

郭明錤表示，6.1吋iPhone將是低解析度的LCD螢幕，鎖定低階和中階市場，在美國的起價為649美元至749美元之間。兩款高解析度的OLED iPhone則鎖定高階市場，且主要的硬體差異在於機身大小，但他未對價格做出預測。

郭明錤樂觀看待3款新iPhone的出貨動能，預測明年將準時出貨，不會延誤，因蘋果供應商已對iPhone X生產有經驗。他預測明年3款新iPhone出貨量約1億至1.2億支，較今年下半年7000萬至8000萬支大幅成長，零組件備料約1.4億至1.6億支。

郭明錤並預測，明年才是真正iPhone換機需求的超級週期，理由包括明年下半年新機將準時出貨、配備全螢幕設計和深感鏡頭機種有更多價格選擇、iPhone X需求直到明年上半年依舊強勁。蘋果股價週一收盤下跌0.4％。