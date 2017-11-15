群創花314億 向鴻海買下LTPS廠設備

2017-11-15

〔記者陳梅英、陳柔蓁／台北報導〕兩年前由群創（3481）出地、出人，鴻海（2317）出錢買設備，外傳是要共搶蘋果訂單的高雄路竹6代LTPS廠，昨由群創宣布出資314億元，向鴻海買下這座LTPS廠的設備。群創總經理暨營運長蕭志弘表示，這宗交易對群創來說有3大意義，包括可增加中小尺寸營收、擴大群創在全球LTPS市占率、有助於群創在高階手機產品技術發展。

有助高階手機技術發展

不過，外界對群創斥資314億元買下鴻海6代LTPS設備仍有諸多存疑，尤其蘋果iPhone X採用AMOLED面板後，帶動AMOLED面板需求提升，市調機構IHS昨報告指出，由於AMOLED不需要背光模組，在材料成本上原本就低於LTPS，隨著良率提升，目前在5.5吋HD AMOLED以及LTPS成本已相當接近，顯示LTPS未來面臨來自AMOLED價格競爭壓力將越來越大。群創接收鴻海這座LTPS廠設備，對群創究竟是加分還是減分，外界也在觀察。

但蕭志弘說，今年下半年18：9手機螢幕步入量產後，產能消耗大增，讓a-Si面板供需從寬鬆轉趨緊張，群創今年第三季中小尺寸出貨面積較上季成長27.7％，預期第四季仍有升溫趨勢。

是加分還減分 仍待觀察

群創目前僅一座3.5代LTPS廠，產能不足，由於鴻海這座6代LTPS廠原本就坐落在群創路竹廠中，群創買下鴻海設備後，不僅可提升中小尺寸營收，且由於LTPS是OLED、miniLED、uLED技術的重要基礎，提高LTPS產能，有助於群創在高階手機產品技術發展。

蕭志弘指出，鴻海在路竹廠裝置的6代LTPS產線，投片約2.5萬片，約為群創3.5代線產能的3倍，可供應5.5-6吋高階手機面板，將來透過去瓶頸，月投片量最多可提升至3萬片，群創在LTPS的全球市占也可從2％提升至8％。

鴻海發言人邢治平也表示，本次交易主要是因群創對中小尺寸面板的產能需求日增，可提升集團內資源使用效率，專注發展8K+5G生態系，並提供合作夥伴、客戶及集團更好的產品與更優異的解決方案，達成三贏局面。預計處分該設備會產生877.3萬元的損失。