不堪網路監管 亞馬遜將賣中國雲端業務

2017-11-15

〔編譯盧永山／綜合報導〕《華爾街日報》報導，由於不敵中國網路監管動作，亞馬遜將出售中國雲端業務！北京光環新網科技公司表示，將以不超過二十億人民幣（約三億美元、九十．五億台幣）買下亞馬遜網路服務公司（AWS）的中國業務。但亞馬遜表示，只是出售「特定實體資產」，且不會退出中國市場。

亞馬遜︰只售特定資產 不會退出中國

光環新網則表示，這筆交易目的在於遵守中國法律，進一步提高該公司經營的AWS雲端服務的「品質和安全」。

這筆交易可能與中國監管機構逐漸加強網路管制有關。AWS的中國用戶今年曾收到光環新網的郵件，要求停止使用能繞過中國網路過濾系統「防火長城」（Great Firewall）的工具，這些工具包括虛擬私人網路（VPN）。光環新網表示，這是應中國公安部、工業和信息化部的指令，向用戶提出要求。

美國其他科技公司也在中國面臨類似的情況，今年七月，在中國政府的整頓下，蘋果也撤除App Store的VPN。不過，對於相關報導，亞馬遜表示，僅出售「特定實體資產」給光環新網，並未售出中國事業，仍承諾確保中國客戶繼續接受AWS領先業界的雲端服務，並持有AWS全球服務的智財權。

中國政府規定，外國雲端服務公司只能透過中國合作夥伴提供服務，加上中國逐漸加強網路監管，使得外國雲端服務公司處境艱難，也給中國網路巨擘掌控雲端市場的機會。根據市場研究公司IDC的調查，去年阿里巴巴在中國雲端市占率約四成。