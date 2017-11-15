公平會罰高通 林百里：搞出很不利變數

2017-11-15

〔記者卓怡君／台北報導〕公平會重罰高通二三四億元，繼仁寶董事長許勝雄、和碩董事長童子賢直言看不懂公平會計算基礎後，廣達董事長林百里昨也批評，「不知公平會憑什麼說高通不公平」；林百里說，高通對我們來說是重要技術提供者，台灣做手機用高通很多東西，就像英特爾之於PC（個人電腦）。

他強調，高通也給廠商很多支持，好不容易產生供應鏈關係，公平會搞出一個對我們很不利的變數，台灣市場很小，大部分以外銷為主，我們無法單打獨鬥；為何要摒棄這些重要技術公司，工業局和經濟部應該都很了解這個情況。

高通與台灣手機廠 就像英特爾之於PC

對於5G發展，林百里也感嘆說，台灣在5G基地台沒什麼作為，當年台灣4G發展很落後，5G同樣也會落後，但這不代表業者不能做5G產品，廣達會投入5G的雲端、IoT物聯網相關領域，產業還是會努力去發展5G產品。

林百里對於台灣科技應用落後也直呼可惜，認為很多科技產品都是台灣自己做的，台灣自己卻不用，以台灣科技的能量和人才，早就是科技大國。

林百里語重心長地表示，科技是改變人民生活最好的工具和方法，很多小國家使用的科技都比台灣先進，像是愛沙尼亞，一張身分證可以辦所有事，身分證裡面整合所有銀行資料、健保、結婚證書等，若台灣可以應用更多科技，失業率可以大減，人才可以輸出。

他開玩笑說，他不是要賣科技產品，只是不大甘願，若是整個國家科技可以投入更多，很多人的生活都可以改善。