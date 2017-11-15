安卓陣營拒付高通授權費 華為開第一槍？

2017-11-15

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕繼蘋果之後，行動晶片鉅子高通（Qualcomm）可能面臨安卓（Android）系統手機業者群起要求重談專利授權相關費用挑戰。電子時報（DigiTimes）報導，高通在一場投資研討會上透露，至少一家中國安卓智慧手機大廠已停止支付專利授權費，產業界研判應該是中國華為，並暗示下一個大咖恐是市占龍頭的南韓三星電子，以尋求重談更優惠的授權合約。

高通自爆「中國安卓手機大廠已止付 」

華為在全球智慧手機銷售市占為第三大廠，僅次於三星和蘋果，是高通最大的專利授權對象之一。據報導，來自華為的專利授權收入約占高通年度應收專利費五％至十％；以高通上一會計年度全年專利授權部門營收六十四．四五億美元來算，華為的應收授權費用估計最高達六．四四五億美元（約一九四．六四億台幣）。

華為僅表示「不對市場傳聞做回應」。若華為止付專利授權費來施壓高通屬實，恐是安卓陣營對高通開了「危險先例」；許多安卓OEM廠都以不同形式使用高通技術，一些規模較大手機廠甚至可能不畏懼和高通完全「分手」。

跟進蘋果開戰 下個恐是南韓三星

南韓公平會去年底對高通重罰逾一兆韓元（約二七九億台幣），業界認為三星可能是下一個翻臉的安卓大廠。三星部分已在美國出貨的手機，如Galaxy S6系列就搭載三星本身的Exynos處理器，一旦三星手機不再使用高通驍龍（Snapdragon）處理器，高通營收將再受重創。

今年以來，高通專利授權糾紛槓上蘋果，雙方官司從美國一路打到中國，蘋果供應鏈的多家台廠被捲入。蘋果已從四月起停止向高通支付專利授權費用，包括停止向為蘋果代工的台廠如鴻海、和碩、緯創、仁寶等支付生產iPhone手機和iPad平板電腦的專利授權費用，直到法院最終判決出爐，導致這些台廠遭高通控告違約。

因蘋果拒付授權金，高通前兩季授權收入較去年銳減四十二％、卅六％，迄九月底的季度授權收入降至剩十二億美元。