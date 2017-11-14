弱勢盤整 台幣貶1.8分

2017-11-14

〔記者盧冠誠／台北報導〕新台幣匯率昨呈現弱勢盤整格局，終場小貶1.8分，以30.19元兌1美元作收，終結連2升並創一週新低，台北及元太外匯經紀公司總成交量為8.12億美元。

「這種盤讓人快睡著了！」外匯交易員說，少了外資明顯進出，最近銀行間交投非常冷清，新台幣也在既有區間內波動，缺乏方向指引，預料這種僵局，恐怕短期內不易改變。

外匯交易員表示，外資近日於股市雖賣超居多，但匯市未見顯著匯出，外商銀行依舊是買、賣匯交錯，動態並不一致；外銀未來操作，將是外界關注焦點，並牽引新台幣走勢。