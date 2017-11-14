安聯投資台灣 鎖定產險、金融科技

2017-11-14

〔記者廖千瑩／台北報導〕投資台灣，德國安聯集團擬雙管齊下。安聯集團亞太區執行長喬治．薩托爾（George Sartorel）昨天表示，非常願意投資台灣的產險業，金融科技也有興趣，另根據安聯集團的規劃，也不排除在台灣與銀行合作，投資加速器公司。

傳統保單移轉中國人壽

安聯集團在亞洲涵蓋16個市場的壽險及產險，總部設於新加坡，目前在台有壽險跟投信，日前才剛宣布將在台子公司安聯人壽7.8萬張傳統型保單，連同移轉276億元保單準備金及包含準備金在內的資產498億元給中國人壽。

外界關注安聯集團未來在台策略，喬治．薩托爾昨天說，傳統保單不是安聯現在想做的業務，不過他認為台灣是很有意思的市場，相對其他亞洲市場，法規也清楚透明，安聯目前擬選定台灣等特定亞洲市場，進行大數據相關新種應用開發。

喬治．薩托爾說，他非常願意投資台灣產險，金融科技（FinTech）也有興趣投資，無論是業務合作或是併購都不排除。

安聯亞太區數位長羅子斌也強調，安聯在新加坡、泰國及馬來西亞都有加速器，目前馬來西亞已與渣打銀行合作投資加速器公司，目前金融科技在台策略，也擬比照馬來西亞模式，與一家銀行合作投資加速器公司，至於為什麼是銀行，因五大金融業務「存（款）、投（資）、保（險）、消（費）、貸（款）」中，保險在存消貸業務有限制，還不如銀行一把抓。

台灣剛通過金融監理沙盒法規，由於新加坡早有監理沙盒制度，羅子斌也解釋，新加坡近期應有二、三家保險進入沙盒，選擇的規則主要考慮對整個價值鏈貢獻、從安全性角度有無疑慮及對新加坡整體金融經濟的發展，不過他也認為，官方監理沙盒固然重要，另加速器公司對新創的協助也不容小覷。