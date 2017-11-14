企業開業家數 連4年破10萬

2017-11-14

去年歇業比重4.6％ 近10年新低

〔記者吳佳蓉／台北報導〕財政部日前發布統計通報，去年企業開業家數10.3萬家，連續4年站上10萬大關，開業比重7%，與近年表現相當；同時，去年歇業家數6.8萬家，歇業比重4.6%，創近10年新低紀錄，反映景氣狀況逐年回溫。

財政部統計處表示，企業開業、歇業情形，經常與景氣變化高度相關，舉例來說，2006年時每年開業家數多達10.2萬家，但隨美國次貸風暴及金融海嘯2007年陸續爆發，2007年開業家數便大幅降至8.6萬家，2008年甚至只有7.3萬家。

企業開業家數占總企業家數的比重，也從2006年的高峰7.9%，至2008年下探至5.7%。而後受房市、股市加溫帶動，景氣逐年回升，至2013年開業家數上探11.5萬家，開業比重8.3%。近3年景氣雖稍向下修正，但每年開業家數及比重仍可維持在10萬家、7%以上。

景氣狀況呈逐年回溫

另一方面，歇業比重則大致呈現逐年下滑趨勢，2016年歇業家數及比重各為6.8萬家及4.6%，較2015年的8.7萬家、6%明顯下降，並持續低於企業開業家數及比重，為至少近10年來最低紀錄。

從產業別來看，去年開業比重最高行業為「資訊及通訊傳播業」，達12.2%，反映該產業蓬勃發展情形，其次則為住宿及餐飲業，開業比重10.9%，不過，之中的餐飲業及運動娛樂休閒服務業去年歇業比重也高達9.1%，推測可能與產業進入門檻低，但市場競爭相當激烈有關。

至於去年歇業比重最低的產業，第一名則為金融及保險業，歇業比重僅2.1%，其次為製造業，歇業比重2.8%，為相對穩定的產業類別。從各產業開、歇業比重分析也可見，漁業及砂、石及黏土採取業，則呈現「開業低、歇業高」情形，產業發展式微。