Q3獲利年減8成 綠悅跌停

2017-11-14

〔記者楊雅民／台北報導〕中國最大BOPA（雙向拉伸尼龍）薄膜廠綠悅-KY（1262）第三季稅後淨利僅0.89億元，較去年同期減少79.98%，昨日股價被打入65.3元的跌停價，從今年2月14日股價180.5元的最高點下挫至今，跌幅高達約64%。

綠悅受到競爭者新產線陸續投產，及中國東孚廠6條生產線8月停工15天，進行煙囪整建及裝設環保監控系統，出貨量減少所致，第三季獲利大減，每股稅後盈餘（EPS）由去年同期的2.71元縮水至0.54元。

尤其第三季單季毛利率更大幅縮水至7.61%，較去年同期38.16%大減，累計前3季合併營收48.67 億元，年減2.59%，毛利率24.5%，年減13.28個百分點，稅後淨利7.59億元，年減41.22%，累計EPS4.64 元。

綠悅表示，煙囪整建及裝設環保監控系統工程已於8月下旬完成，9月已恢復量產，公司正致力於提升東孚廠的稼動率恢復至100%的水準，待公司全部產線恢復正常運作及量產，營收及獲利可望重回成長力道。

綠悅指出，第四季BOPA市場進入旺季，客戶下單量逐漸增溫，近期BOPA市場報價隨上游原料價格上漲而走強，第四季的出貨量與出貨價可望同步提升。