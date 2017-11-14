茂林銅鑼廠明年產線增一倍 訂單入手

2017-11-14

〔記者陳梅英／台北報導〕茂林-KY（4935）受美系客戶IT產品出貨下滑，加上原物料大漲超過1倍，前3季營收、獲利都較去年下滑，不過公司已調整售價，將於本季開始反映原物料價格，預期從第四季開始到明年第一季獲利會逐漸回升，此外，茂林因應大尺寸電視需求，銅鑼廠也將從5條線擴增至10條，茂林董事長李滿祥並表示，明年訂單都已談妥，現在要談的已經是2019年訂單。

茂林第三季營收16.7億元，稅後盈餘0.78億元，EPS0.6元；累計前3季營收43.6億元，稅後盈餘2.38億元，EPS1.82元。

茂林銅鑼新廠的第一階段5條產線，已於今年加入量產，茂林營運長蔡宗霖表示，日前產能利用率已達8-9成，明年並將完成10條產線建置。

李滿祥指出，中、韓積極投入10.5代線、11代線對茂林有利，因為這麼多產能要去化，勢必要往更大尺寸、更高解析度產品走，這是茂林的機會；而LCD要跟OLED競爭，就要做到跟OLED一樣薄，目前導光板能做大做薄的也只有茂林，這是茂林的優勢。

李滿祥指出，銅鑼廠將會是茂林大尺寸生產基地，日後中壢廠大尺寸電視訂單會移往銅鑼集中生產，中壢廠日後將以中小尺寸產品為主，由於銅鑼廠採全自動產線，人力減少2/3，產出更有效率，生產成本也可進一步降低。

在穿戴式產品上，今年成長也相當顯著，前3季小尺寸營收已經超越去年，年增率達51%，李滿祥說，穿戴式客戶產品定位清楚，結合運動與時尚穿搭、健康管理等要素，市場接受度高，預期明年還有很大成長空間。