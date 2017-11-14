本業、業外獲利雙贏 宜進好到年底

2017-11-14

〔記者陳柔蓁／台北報導〕聚酯絲大廠宜進（1457）體質調理有成，本業、業外都報出佳績。本業部分，因努力優化獲利結構，毛利率上升至12%以上；業外則將台南廠的閒置土地廠房出售，在今年第三季認列業外收益2億多元。近來聚酯絲的原料純對苯二甲酸（PTA）漲勢又起，宜進認為聚酯絲將可跟漲，預期業績好到年底、明年第一季淡季不淡。

宜進集團近年運作相當積極，去年底現金減資為股本瘦身後，又活化土地資產，同時用宜進接單，把上游的抽絲與中游的織布工作分別外包給集團內的子公司宏洲（1413）、光明（4420），並讓宏洲由虧轉盈。去年中關閉台南廠後將土地廠房賣出，在結束中國杭州廠營運後，該地也已找到買主。

宜進前3季營收37.35億元、年增10%，毛利率10.89%、成長3個百分點，稅後盈餘來到2.18億元、年增162.62%，每股稅後盈餘0.91元、年增193.54%。

PTA自去年底起漲，今年初報價最高來到每噸5912元人民幣，年中雖跌到每噸5000元人民幣之下，經整理後又回漲，目前在每噸5400元人民幣之上。而宜進預期可將PTA上漲幅度轉嫁給客戶，同時掌握供需之間的平衡，有利後續營運規劃，法人預期宜進年底營運暢旺，明年第一季淡季不淡。