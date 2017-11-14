義氣！侯貞雄捐錢捐鋼蓋台大社科院 免冠名

2017-11-14

〔記者羅倩宜／台北報導〕東和鋼鐵（2006）榮譽董事長侯貞雄為人豪邁，常被商界稱讚「重義氣」；昨在他新書發表會上，台大前校長孫震、陳維昭也揭露一段鮮為人知的過去。當年台大要蓋社科院，經費一直湊不齊，侯貞雄一口答應捐款，還提供建造社科院所需的鋼材，價值1.2億元；不料台大做事太慢，5年後才動工，全球鋼價飛漲，那批鋼材後來價值超過3億元，等於讓侯貞雄多捐了1億多元。

台大蓋太慢 形同多捐逾1億元

台大前校長、也是侯貞雄台大經濟系的同班同學孫震，昨在發表會上表示，十幾年前台大要蓋社科院，但人文科系的募款不如理工學院，可以有聯發科（2454）、友達（2409）等校友捐助。侯貞雄知道後，一口答應先捐8000萬元，另外再提供社科院大樓需要的鋼材。

「捐錢可獲得建築命名權，但侯貞雄不用企業、也不用家族名稱，而是從《易經》裡的『頤』卦找靈感，命名為『頤賢館』。意思是希望社科院和台大能夠為國取才。」這就是侯貞雄，很少想到自己。

台大醫學院榮譽教授陳維昭回憶起這段往事也說，他擔任台大校長10年，2004年10月15日最後一次主持校慶，當天要跟侯貞雄簽約捐贈鋼材，「我心情很激動，因社科院籌備多年，資金就差一點，只要一簽約，社科院整建就可啟動，也算在我任內完成。」只不過，台大動作太慢，從談妥到動工花了5年時間，當時全球鋼市大好，鋼價驚驚漲，漲幅超過1倍。侯貞雄允諾提供的1.2億元鋼材，最後漲至逾3億。

陳維昭說，「直到今天，我每週經過辛亥路時都會抬頭看頤賢館，心裡就想到侯貞雄，他對台大沒有任何要求。」

孫震表示，侯貞雄是鋼鐵大王，也曾任工總理事長，看起來充滿雄心壯志，但背後有溫柔的心，看到美好的事物，很容易掉淚，也會寫詩。「他近年因中風失去語言能力，我說沒關係，因為我們的語言，99％是廢話，當語言減少，就是智慧增加的開始。」