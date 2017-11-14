侯貞雄出書 誠義見證台灣鋼鐵史

2017-11-14

〔記者羅倩宜／台北報導〕東和鋼鐵（2006）榮譽董事長侯貞雄近年因中風鮮少露臉，昨他發表新書《誠義─侯貞雄與台灣鋼鐵業七十年》，書中暢談他人生的冒險故事。他雖淡出江湖多年，但昨一票商界老友仍踴躍出席，包括台泥（1101）董事長張安平、時代基金會執行長徐小波、工總副理事長林明儒、台新金控（2887）董娘彭雪芬等，展現他的好人緣。

東和鋼鐵是國內老牌鋼鐵廠，在日據時代由第一代創辦人侯金堆成立東和行，拆船買賣廢鐵，第二代侯貞雄轉型成立電爐煉鋼，打造亞洲第一條環保連鑄生產線；近年由第三代侯傑騰接班，在全球鋼市起伏下，歷經70年的老企業，營運獲利仍穩定成長，如今事業版圖擴展至東協及南亞，在越南、印度均有投資。過去3年，東和鋼鐵稅後淨利逐年上揚，今年前3季每股稅後盈餘1.17元。

昨日發表會，由侯貞雄長子侯玉書、次子侯傑騰以雙口相聲方式介紹新書內容，為父親的鋼鐵人生致敬。侯玉書說，「現在很流行無人機，不過半個世紀之前，我父親就充滿冒險精神，租了小飛機深入廢鐵場。」

當年25歲的侯貞雄在美國史丹佛研究中心工作，突然接到父親侯金堆的電話，要他去跟洛杉磯的貿易商驗貨，把廢鐵買到手。沒想到，人去了辦公室，對方竟不給看貨，侯貞雄索性直奔廢鐵場，卻在門口被擋下。「是不是貨有問題？」愈擔心愈要看，於是侯找了同棟公寓愛開飛機的香港同學，只花11美元租了一小時小飛機，飛越廢鋼場的上空，就看到了父親要的那批廢鋼。後來侯貞雄才知道，美國貿易商刻意刁難，原來是另有買家出更高價，想讓侯知難而退。

侯貞雄除經營鋼鐵事業，也熱愛藝術，在業界廣結善緣，被台泥董事長張安平尊稱為「大哥」。張安平說，自己過去30年經營事業，有起有落，「侯貞雄是我唯一可以毫無保留地徵詢意見，值得信任的大哥。」他說，水泥跟鋼鐵與總體經濟連動密切，因此幾十年來，他常跟侯貞雄「開賭盤」，一起預測匯率、利率、各國GDP，「我們意見經常不同，雖然輸贏只是一頓飯，但很過癮。」

張安平說，最經典的一次是7、8年前，兩人各自預測6個月後的日圓匯率。期限到的那天，東京收盤的日圓價位是張安平勝，他打電話要侯貞雄請客，侯貞雄說：「急什麼？紐約還沒收盤。」隔天早上紐約收盤，日圓來到侯貞雄預測的價位，反敗為勝。

東和鋼鐵是北部最大電爐鋼廠，豐興（2015）則為中部最大，照理說，兩強鼎立，同業相爭應有心結，但侯貞雄私下與豐興董事長林明儒感情好，林明儒昨也出席發表會相挺。