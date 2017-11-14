晶圓廠老闆 親自出馬固貨源

2017-11-14

〔記者洪友芳／新竹報導〕半導體矽晶圓持續缺貨，各大晶圓廠董事長、總經理也加入搶貨行列，紛紛親自出馬拜訪供應廠商，尋求充足貨源，這是10多年來從未出現的盛況。

旺宏（2337）總經理盧志遠表示，目前客戶端對編碼型快閃記憶體（NOR Flash）、儲存型快閃記憶體（NAND Flash）需求仍旺，但矽晶圓處於缺貨狀態，各家晶圓廠四處搶貨，帶動價格水漲船高，12吋矽晶圓每片價格已超過100美元。

盧志遠說，「公司被客戶追著要貨，我們則是要追矽晶圓」，儘管旺宏有固定合作的矽晶圓供應商，但值此缺貨關鍵時刻，他跟董事長吳敏求也要親自出馬拜訪供應廠商，以鞏固貨源。

功率半導體的金氧半場效電晶體（MOSFET）供不應求，代工廠產能滿載至無法滿足客戶需求，茂矽（2342）董事長唐亦仙表示，矽晶圓大缺，也帶動功率半導體的磊晶晶圓缺貨，因供給不足、需逐季洽談價格，尤其料源難取得，她也要親自拜訪供應商。

矽晶圓業者指出，這波市場大缺貨，主要因市場長期供過於求，過去10年業界賠錢賠怕了，不敢投資擴產；不料，今年半導體成長較顯著，晶圓代工與記憶體產業景氣齊旺，加上中國大舉新建12吋晶圓廠，牽動明後年對矽晶圓需求更大爆發，市場預期「超級循環」（Super Cycle）來到，帶動業者未來2至3年都看好。但若有廠商投資建新廠或中國晶圓廠開出產能不如預期，矽晶圓缺貨市況恐逆轉，變數難料。