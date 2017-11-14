矽晶圓供需沒雜音 明年訂單仍旺

2017-11-14

〔記者洪友芳／新竹報導〕矽晶圓大缺貨，客戶抱著「先搶先贏」心態，帶動市場出現恐慌性搶貨熱潮，矽晶圓廠環球晶（6488）昨指出，目前矽晶圓訂單能見度不僅拉長至後年（2019年），客戶擔心缺貨將持續，已有要求簽訂2020年的產能合約，價格續漲可期。

12吋訂單能見度達後年底

環球晶昨舉辦業績發表會，展望營運後市，副總經理李崇偉表示，全球半導體業對8、12吋矽晶圓需求持續強勁，因供應端擴產有限，整體矽晶圓供需仍不足，今年價格已逐季上揚，但仍低於2009年每平方英寸平均價格1美元，顯示價格還有上漲空間。

李崇偉指出，矽晶圓應用類別很廣，難以直接說12吋或8吋矽晶圓漲價多少，但就平均而言，去年整年矽晶圓每平方英寸價格約0.67美元，今年第一季就漲至0.69美元，第三季達0.76美元，價格仍比2009年平均1美元為低，因此目前漲幅沒有不合理。

李崇偉表示，根據研究機構統計，12吋矽晶圓需求將持續成長至2021年，從今年起算5年，年複合成長率約7.1％，8吋矽晶圓複合成長率約2.1％；12吋晶圓廠產能規模未來數年估年成長約5％，以目前全球月產能550萬片估算，相當於每年新增產能20至30萬片，成長有限，尤其中國持續開出12吋晶圓廠產能，對矽晶圓需求更多，也帶動整體矽晶圓需求遠大於供給。

環球晶客戶搶貨搶到未來2至3年，李崇偉表示，公司12吋矽晶圓訂單能見度已達2019年底，產能已全部被客戶預訂一空；8吋則達2019年上半年。有的客戶擔心後市持續缺貨，積極搶2020年12吋矽晶圓產能，要求簽訂2020年的產能合約。

環球晶去年12月併入SunEdison後，12吋矽晶圓月產能約75萬片、市占約14％，8吋矽晶圓月產能百萬片、市占率約23％。李崇偉指出，目前環球晶國內外共有16座廠，每廠都全產能生產，12吋產能將持續去瓶頸化，希望能逐漸提高產出，預計綜效最快於明年底可看到。