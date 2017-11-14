書劍集》國際貿易的事實與現實

2017-11-14

◎歐陽書劍

一群人聚在一起可能擦出火花，但分開時若僅一哄而散，通常只會留下一陣煙，然後消失在空氣中。國際上許多高階聚會都是如此，各國領袖據為政治秀場，結束後，就像又演完一齣戲。火花終究不同於火苗。

剛結束的APEC（亞太經濟合作會議）領袖會議是溝通平台，更是較勁舞台，大家共同發表的「峴港聲明」，容納了中美兩國的呼籲，內容有美國總統川普要求的「公平與互利」，有中國國家主席習近平喊出的「開放」與「全球化」，都不新鮮，也都符合APEC成立的精神，聲明滿足各方要求，所以牛肉不多，只有互相妥協的大原則。

原則出現後，不一定會做到，就像仁義道德的喊話。亞太自由貿易區（FTAAP）在二○○六年就上了檯面，二○○七年出現在共同聲明中，過去十年曾有具體化的步驟，沒人公開反對，不過，也沒大進展，今年一樣出現，但著墨不多，美國不買單，大家各做各的，只有要求各自回去檢討自己的經貿條件。

世界貿易組織（WTO）上週公布最新的廿國集團（G20）貿易措施監測報告，過去五個月，廿國合計實施提高關稅或非關稅障礙等限制貿易的措施，約每個月增加三件，遠低於前期的六件，而降稅及簡化通關程序等有利貿易的措施，平均約每月增加六例，則和前期相差不遠。

貿易競爭講實力，也講策略。從數據上看，貿易障礙增加數大幅減少；不過，貿易影響卻剛好相反。促進進口措施所涵蓋的貿易金額，由前一年的一六三○億美元，大幅減至二七○億美元，而限制進口措施包含的貿易金額僅從前一年的四七○億美元下降至三二○億美元，整體來說，最近這幾個月，各國措施對貿易有負面影響，將要進入廿一世紀的第十八年，全球經貿並不如想像公平、自由。

廿國集團（G20）在二○○八年領袖會議中要求世界貿易組織（WTO）與經濟合作暨發展組織（OECD）、聯合國貿易和發展會議（UNCTAD）共同監看會員國貿易及投資狀況，並從二○○九年起定期提出報告，觀察過去半年新施行的開放及限制貿易相關措施。WTO的報告就是據此提出，目的只是揭露真相，當然希望據以促進貿易，不過成果有限，這是事實。

自由貿易在國際社會雖是公開的共識，但私底下個別國家的棉裡針未曾中斷，出口補貼、進口禁令等非關稅障礙未曾消失，不少國家甚至以反傾銷等手段，營造競爭優勢以取得市場。川普以美國利益為優先，掌握不少先進的優勢，卻要求公平與互利，這是現實。

現實還有中國的角色變化。從一九九七年至二○一六年，全球平均經濟成長率接近三％，中國平均經濟成長率為九．二％左右，使得中國GDP（國內生產毛額）占比逐年提高，在一九九七年中國僅占全球GDP三％；二○一六年全球GDP七十五．五兆美元，中國GDP已超過十一兆美元，接近十五％。

中國經濟是否如官方數據顯示的快速，雖頗有爭議，但全球經濟版圖改變了，更深層的關係在最近幾年波動更為激烈。中國在一九九五年的對外進出口金額約二千八百億美元，約占當年GDP的三十八％，二○一六年成長十三倍至三．七兆美元，占GDP近三十四％，貿易相對GDP的比重微降，但絕對金額大幅提高，影響了所有國家，且不遮掩以國家力量扶植產業的競爭方式。

話大家都會說，但要求公平的國家是否公平？希望開放的國家是否開放？其實不難檢視。