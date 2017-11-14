監控人民 中砸錢挺臉部辨識

2017-11-14

〔編譯盧永山／綜合報導〕根據路透報導，中國政府計畫建立一套網路影像監控系統，研發臉部辨識技術的新創公司，因此獲得政府大力扶植與融資；但遭質疑中國政府可能利用臉部辨識技術來監控異議份子或維權人士，這些業者被批評是領取了政府好處來監控人民的幫凶。

商湯科技（SenseTime）、曠視科技（Face++）和格靈深瞳（DeepGlint）等新創公司，成為此波重點扶植對象。這些公司的影像監視器等產品，都廣為中國地方政府或警察機關採用；對於是否擔憂技術被中國政府用於侵犯隱私，曠視科技和商湯科技強調，只提供技術，「我們是中立的」。

根據IHS Markit估計，去年中國影像監視系統的市場規模達六十四億美元，為全球最大；中國政府和私人公司已裝設一．七六億支監視攝影機，到二○二一年前，將以年複合成長率十二．四％的速度成長。相較之下，美國市場規模僅二十九億美元，年成長率僅○．七％。

臉部辨識技術透過人工智慧（AI），辨識出人的臉部特徵，如眼距或臉頰骨弧度，再與資料庫照片進行比對，可迅速找出想要找到的人。但外界擔憂，中國可能藉此加緊控制異議份子或維權人士，尤其是中國有關機構已加強對網路用戶監控，並可能開始追蹤使用電子支付的智慧手機。

中國最大的臉部辨識技術公司曠視科技，本月才獲得中國國有創投公司等投資四．六億美元；該公司公關長謝一楠表示，公司技術已協助中國警方逮到逾三千名罪犯。