中製監視器入侵 美國被看光

2017-11-14

美軍、駐外使館到民間無所不在 資安國安拉警報

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕遍布全美的「中國製」監視器已引發美國華府安全顧慮。「華爾街日報」報導，從美國田納西州曼菲斯街道、美軍密蘇里州基地、到美國駐阿富汗喀布爾大使館、美國家庭和企業常見的民用監視器，都由中國政府持股四十二％的海康威視（Hikvision）生產；美國國土安全部對其產品已發出網路安全漏洞警報，美國國會也示警恐影響國家安全。

海康威視 中國政府扶植

報導指出，海康威視從沒沒無聞的小公司，轉變成全球最大監視器製造商，主要是受到中國政府扶植，該公司則幫助中國政府對十四億人民進行監控，並曾參與二○○八年北京奧運安保工作、重慶「安全城市」監控計畫。海康威視二○一五年獲中國國家主席習近平視察其總部後，就得到中國兩大政策性銀行提供大量貸款。

海康威視脫胎於半世紀前開發軍事和工業技術的一個中國實驗室，最大股東是國有國防軍事電子產品生產商的中國電子科技集團，最大個人股東則是香港億萬富豪龔虹嘉，海康威視高層主管都是同時受僱於中國電科子公司的中國共產黨員，龔和這些主管為大學同學。

海康威視的監視設備被法國機場、愛爾蘭港口、巴西和伊朗等地採用，但該公司和中國政府的關係及網路安全漏洞，已引發美國和義大利官員安全性顧慮。隸屬美國國會的美中經濟與安全審查委員會主席白嘉玲（Carolyn Bartholomew）表示，這些監視器出現在美國軍事設施及美國大使館很「令人震驚」。

美供應商名單 已予除名

監督美國政府六六○億美元採購的美國聯邦總務署，已將海康威視從供應商名單中剔除。美國國土安全部五月發布網路安全警告，指海康威視部分監視器存在安全漏洞、易被駭客利用，並將該公司的安全性評等列為最差。

美國有些維安廠商拒絕安裝海康威視監視器、或限制採購該產品，主要是擔憂中國可能利用該設備監控美國人民。

海康威視回應，已和美國國土安全部合作修補漏洞，該公司無法以任何方式獲取或者控制監視器的內容；大部分產品經由第三方供應商出售，公司並不知道售出產品最終去向。

中國電信設備商華為先前也引發爭議，因創辦人有中國軍方背景，其電信設備已遭美國禁用；主要是美國國會報告懷疑華為網路設備可能被用來監視美國人。