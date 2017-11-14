都更修法 擬撤釘子戶防火牆

2017-11-14

〔記者陳鈺馥／台北報導〕為推動危險老舊建物重建及都市更新，內政部昨向行政院長賴清德報告政策及計畫，賴揆會中拍板「都市更新條例」未來修法，將取消釘子戶的「防火牆」，地方政府代拆前，以不具行政效力的「協調」取代「調處」，民眾如不服，也不能採取行政救濟程序，加速推動都更。

內政部次長花敬群表示，未來地方政府推動都更，必須建立一套「協調機制」，及配合協商平台，來處理相關爭議，都更條例修正草案未來在行政院會通過後，將送立院審議。

內政部指出，「都市危險及老舊建築物加速重建條例」在五月已公布施行，二○一八年以推動五百案為目標，預計可協助約一萬戶危老屋重建；也將擬訂「建築物耐震重建輔導試辦計畫」，編列約二．五億元補助地方政府，辦理結構安全性能評估、重建計畫擬定，推動危老屋重建。

在都更政策部分，內政部將分為兩大面向推動，其一為設立「國家住宅及都市更新中心」，擴大公辦都更能量，設置條例草案已送立院審議；第二為規劃在明年上半年正式設立住都中心，推動林口世大運的社會住宅管理，及辦理公辦都更案。

財政部及台灣銀行另報告公股銀行規劃成立「台灣金融聯合都更服務股份有限公司」，最快在明年三月成立，聚焦危老重建與都市更新業務。內政部說，該公司業務範圍包括前期整合、興建計畫與營建管理，形成金融都更「一條龍」的服務，與住都中心將形成推動危老重建與都市更新的兩大支柱。

內政部強調，新北市、桃園市、台中市及高雄市等四個地方政府，已開始受理民眾申請重建計畫，明年一月將陸續再有十四個縣市開始受理重建計畫申請。