66％民眾 贊成一例一休修法

2017-11-14

台灣世代智庫公布民調︰高達84％支持特休假延長使用

〔記者呂伊萱、鍾麗華、李雅雯／台北報導〕台灣世代智庫昨針對時事議題公布最新民調，有六成六民眾贊成政府「一例一休」修法，不贊成比例僅一成五。與會的學者和立委皆表示，這次民調顯示，民眾普遍認為現行「一例一休」有其修法必要。

加班費核實計算 71％支持

根據民調結果，對於「一例一休」修法，非常贊成者近三成二、有點贊成者逾三成四，比例加總達六成六。其中支持「特休假延長使用」比例最高，佔八成四；七成一民眾支持「加班費核實計算」；六成一受訪者支持「七休一」放寬彈性；贊成「加班彈性」的民眾也有六成五；贊成「縮短輪班間隔」的比例則是五成二。

台灣世代智庫董事王智盛說，此次主軸是「一例一休」修法，調查廣泛納入軍公教、企業、受僱者、兼職與正職等各種身分，無論哪種類型，都有超過五成受訪者贊成修法。

淡江大學整合戰略與科技中心執行長蘇紫雲說，台灣服務業人口多，原先「一例一休」傾向為工廠生產線排班設計，與服務業性質不合。從業界人口和GDP產值來看，中小企業比例高，「一例一休」的確有調整必要。

民進黨立委羅致政表示，民眾的反映意見不太令人意外，因為現行做法經過一年嘗試，的確出現問題，跨黨派、不分藍綠的民眾，均認為需要調整。

20歲到29歲 反對多於贊成

至於為何和網路輿論方向不一致，羅致政說，台灣勞動人口結構以中小企業勞工為主，家數佔了九十八％，勞工人口則佔七十八％；工會雖代表部分勞工發聲，但還有更多可能沒時間上網、或上街頭的勞工聲音，也反映在這次民調上。但民調也呈現世代差異，例如二十歲到二十九歲的年齡層，對「一例一休」修法皆是「反對多於贊成」。

儘管民調顯示六成六的民眾贊成一例一休修法，但國民黨質疑行政院會九日通過的勞基法一例一休修正草案僅公告七日，違反行政院去年十月「各機關法律及法規命令草案應至少公告周知六十日」規定，同時違反行政程序法第一五四條的規定，國民黨文傳會副主委洪孟楷及發言人黃健豪昨前往監察院，告發勞動部長林美珠瀆職，同時要求退回草案，重新公告六十日以完備程序。

勞動部主任秘書陳明仁回應，勞基法修正草案是在保障勞工安全與權益原則下，適當給予勞資雙方所需例外彈性，相關程序沒有問題，尊重各界各種意見表達，期盼可以實事求是，聚焦在修法內容的討論上。