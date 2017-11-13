汽油漲六角 油價創近三年新高

2017-11-13

〔記者高嘉和／台北報導〕受到沙烏地阿拉伯與中東地區地緣政治風險升高，引發市場擔憂影響原油供應，國際油價持續上漲。中油依浮動油價機制計算，自今日凌晨零時起各式汽油價格每公升調漲六角、柴油價格每公升調漲七角，調整後用量最大的九五無鉛汽油每公升漲到廿七．九元，創近三年來最高；台塑石化自今日凌晨一時起也調整汽、柴油批售價格，調幅與中油相同。

沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）以肅貪為由，拘捕包含阿瓦里德（Alwaleed bin Talal）王子在內等十一名皇室成員與數十名現任及前任內閣部長，政治局勢動盪堪稱史上前所未有；另沙烏地阿拉伯與反葉門政府組織於兩國邊境交戰，沙國封鎖葉門對外的陸海空交通要道，使中東地緣政治緊繃，推升國際油價漲不停。

根據中油浮動油價公式，調價指標七Ｄ三Ｂ週均價為每桶六十二．四三美元，較前週五十九．三八美元，上漲三．○五美元，新台幣兌美元匯率貶值○．○○一元，調幅為四．一一％，汽、柴油每公升分別調漲六角及七角。

調整後的中油參考零售價格分別為九二無鉛汽油每公升廿六．四元、九五無鉛汽油每公升廿七．九元、九八無鉛汽油每公升廿九．九元、超級柴油每公升廿四．三元。