在台推案失利 馮侖被逐出萬通

2017-11-13

〔記者徐義平／台北報導〕根據協助馮侖在台灣操盤「萬通台北二○一一」的關鍵高層透露，當初萬通多數董事對於來台推案是持反對態度，唯有馮侖堅持，甚至透過關係介紹許多中國「大腕（有名氣、有實力）」級人士來台購屋，不料交屋卡關多時，造成建案不但沒有賺錢，甚至還打壞不少關係。

該高層指出，當初萬通地產集團對於來台推案態度相當保守，因馮侖堅持，才透過新加坡的第三地轉境公司來台推案，並與當時小坪頂的主要地主南國建設合作；原本建案是朝向休閒度假的模式規劃，設計不少豪華的公設，企圖打造高級度假村。

但千算萬算沒算到交屋會卡關，且一卡就超過兩年。這段時間不僅建案的貸款利息要繳，還要面臨退屋賠償問題，原本賺錢最後變虧損，激怒萬通地產的其他董事，要求馮侖為此事負責，加上馮侖主導的轉型計畫失利，大股東群起「去馮侖化」，逼他讓出經營權。

該高層透露，因該建案交屋卡關，他本人也因而離開該案團隊，最後由萬通新經營權主導者指派人士處理後續；但因該案已沒有賺錢，開始縮減開銷，甚至當初講好的豪華公設也未持續進行，引發部分已購客戶不滿，後續可能還有問題會爆發。

該高層指出，即使馮侖在台推出首案遭到重挫，但馮侖個人對於台灣還是有投資夢，仍不時評估台灣可開發的土地，未來可能採取以個人投資的方式將重心轉進台灣房市。