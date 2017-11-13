中國房市泡沫欲破 馮侖來台蓋養生村

2017-11-13

〔記者徐義平／台北報導〕自稱「最愛台灣」的中國企業家、萬通地產集團創始人馮侖，近年全面退出萬通集團後，隨著中國房市泡沫欲破，積極來台尋覓事業第二春；房產業界傳出，馮侖藉由六年前在台灣推出首案「萬通台北二○一一」，建立轉道第三地及結合本地銷售機制後，近年積極在中南部尋找養生村地點，首案初步鎖定在台中推出，計畫打造五百戶以上的養生休閒聚落。

馮侖創辦的萬通地產是中國最早一批開發商，二○○三年是中國房產前十強，還一度是Ａ股市值前廿大上市公司之一；馮侖因出口成章、且勤於出書，被中媒戲稱是地產思想家。但近幾年萬通地產轉型失利，二○一四年一度想併購網路文化娛樂公司力圖再起，但重組失敗後，馮侖淡出萬通經營，他對外稱號也變成萬通創始人及御風資本董事長。

馮侖仍有地產夢，但目標已移轉至台灣，尤其是「萬通台北二○一一」已經建立在台灣的開發模式，就算曾遭遇中資交屋阻礙，最終仍能順利交屋；據稱他未來仍會以郊區、基地超過萬坪，具休閒及養生的休閒型開發案為主。

與馮侖熟識的國內房產業者透露，馮侖在二○一一年「轉道」新加坡來台推出「萬通台北二○一一」後，曾積極往中、南部尋找大面積的開發案，希望規劃為養老、度假等休閒聚落，該計畫一度擱置，但在今年第二季隨著中國富豪購買萬通台北二○一一的戶別順利交屋後，又重啟養生村計畫；他之前曾看過高雄林園地區，靠近海邊的一．五萬坪住宅素地。

這名業者指出，馮侖在台中養生村計畫初期還是會與「萬通台北二○一一」的合資方南國建設合作，將打造五百戶以上的養生休閒聚落。

瑞普萊坊市場研究部副總監黃舒衛分析，為防止資金外逃，中國去年起嚴審民眾海外不動產投資，中客來台投資買房的需求更少了；研判馮侖若在台投資養生村，主要是放眼港星或東南亞等華人移民市場，因台灣健保制度完整、交通便捷及生活便利，較推出一般住宅更有機會在台打造第二春。