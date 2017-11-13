本週熱點》軍人年改 月退地板敲定32160元

11月13日~14日／東南亞國協（ASEAN）領袖會議、東協與對話夥伴會議、東協加三會議等13日起在馬尼拉登場，預料東協與中國將宣布正式展開「南海行為準則」磋商。14日接著召開第12屆東亞高峰會。
11月14日／總統府年改會規劃公布軍人年改草案，軍人月退樓地板敲定為32160元，每月收入低於此者不砍其18％優存利率；並參考美軍退撫制度，鼓勵軍人延長服役年限。
11月17日／行政院長賴清德展開全台下鄉行程，視察前瞻基礎建設與長照推動情形，首站到屏東縣。
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11月13日~14日／東南亞國協（ASEAN）領袖會議、東協與對話夥伴會議、東協加三會議等13日起在馬尼拉登場，預料東協與中國將宣布正式展開「南海行為準則」磋商。14日接著召開第12屆東亞高峰會。
11月14日／總統府年改會規劃公布軍人年改草案，軍人月退樓地板敲定為32160元，每月收入低於此者不砍其18％優存利率；並參考美軍退撫制度，鼓勵軍人延長服役年限。
11月17日／行政院長賴清德展開全台下鄉行程，視察前瞻基礎建設與長照推動情形，首站到屏東縣。