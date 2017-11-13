秋鬥凱道怒吼 小豬撲滿丟還小英

2017-11-13

四大不滿︰修惡勞基法、迫遷圖利財團、教育商品化、移工權益沒保障

〔記者李雅雯、楊淳卉／台北報導〕「二○一七秋鬥」昨天走上凱達格蘭大道，遊行隊伍身上掛上鐵鍊象徵台灣人民承受苦難，沿途高喊「反壓迫、求生存」，表達對民進黨全面執政的失望，並將總統蔡英文競選期間訴求小額捐款的四百多隻小豬撲滿，往總統府方向丟去，表達對執政團隊背棄對人民承諾的不滿。

府︰基本工資提升 就業改善

總統府發言人林鶴明回應表示，在政府團隊的努力下，過去一年包括勞工週休二日的全面實施，基本工資的提升，以及在總體景氣逐漸好轉下，國人就業情形較諸過去多年更為良好。整體而言，勞動條件與產業發展環境正獲得持續改善，未來政府也會不斷努力，讓國人能享有更好的生活。

二○一七秋鬥主軸是「政府極右強壓迫、人民覺醒拚生存」，對勞工、土地、教育和移工等四大面向表達不滿，抨擊政府修惡勞基法、圖利財團迫遷人民、教育商品化、移工勞動權益未獲保障。

新竹縣產業總工會理事長詹素貞批評勞基法修法是開倒車，勞工七天假遭砍掉，就是讓資本家拿走加班費。勞團表達四大訴求「反對勞基法修惡，還我七天假」、「職災保險立專法」、「上市、上櫃公司設立勞工董事」、「反對工會法修惡」。

在移工移民權益部分，要求廢除移工仲介制度、移工可自由轉換雇主、立法保障家務勞工、取消藍領勞工工作期限等。

全國教師工會總聯合會理事長張旭政在教育商品化上提出看法。他指出，教育商品化已氾濫到國民教育，正在討論的實驗教育三法，就是國民教育階級化，讓鈔票較多的人享有特權。

台灣各地反迫遷案例聲援團體同在秋鬥現場，痛批政府助長財團強拆民宅、掠奪人民土地。訴求落實公民參與、貫徹資訊公開、檢討重劃制度、修訂完善市地專法等。