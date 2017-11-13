星期專訪》「不論五缺或一例一休 賴揆展現企圖心和執行力」 許勝雄:可以捲袖子拚經濟了

2017-11-13

記者羅倩宜／專訪

全國工業總會在去年民進黨重返執政之初，提出「五缺（缺電、缺水、缺地、缺才與缺工）」建言，一年多之後，終在上週獲得行政院逐項回應。工總理事長許勝雄表示，不論是一例一休或五缺，民進黨政府已初步展現企圖心來解決目前台灣經濟社會的困境，尤其是一例一休修法已朝勞資和諧與彈性等方向發展，希望這個提案趕快送立法院通過，大家就可以開始捲起袖子拚經濟，只要後續能展現執行力，就有機會扭轉台灣向下沉淪的惡性循環。

問：從一例一休到五缺，對於賴內閣各項努力有何看法？

答：我感覺行政院長賴清德雖然才上任一個月，但企圖心和執行力都夠；在五缺方面，他不只找相關部會來提出方針，還有「跟催」機制（意即企業採購訂單管理的跟單與催貨），後續若能落實管考，相信公務體系可以改變，真正作出績效。

一例一休當初是由民進黨倉促提出，執行一年之後，生產缺乏彈性，勞工所得不增反減，且這個話題還被不同利益團體拿來利用，造成撕裂和仇恨，社會因此付出代價；賴院長願意果敢面對，我想他也體認到，穩定而繁榮的社會，才能朝和諧方向發展，也才是我們想要的國家；希望這個提案趕快送立法院通過，大家就可以開始捲起袖子拚經濟。

立法從寬執法從嚴 勞動條件才能保障

問：對政院版勞基法修正版有何意見？

答：對工總代表的製造業來說，確實有一些差距。例如每月加班工時，政院維持現有每月四十六小時，採三個月一三八小時總量管制，但工總呼籲再增加，達每月上限五十四小時，並以半年三百小時總量管制。

我理解勞團有很多不同訴求，但關鍵應是在於「立法從寬、執法從嚴」，這是賴神要做的事，也是整個社會要思考的。只有「立法從寬、執法從嚴」，最基本的勞動條件才能被保障，勞基法真正價值才能實現；勞動部、各縣市勞檢單位、甚至透過吹哨子條款，找出不守法的企業，加重處罰，否則每次出現極少數違法案例，就增訂過度嚴格條款，既沒有嚇阻不法，也懲罰大多數守法企業。

憑良心說，一例一休訂得沒有彈性，中大型企業還能調適，只是成本付出多少的問題；但中小企業、尤其是服務業，他們有很大的困難，如果勞團再這樣搞下去，我們就會看到中小企業和服務業在週末沒有充裕的人力來營業。

有人會說：「很好啊？歐洲都這樣！」但是大家想想，我們現階段就要跟歐洲一樣嗎？你到歐洲去玩，週末商店不開門，如果全台灣的民眾都願意像歐洲，而我們國家的經濟實力也足以支撐一個百業休息的環境，那當然可以。

我不是說要大家過勞，而是台灣是否已達到歐美的進度？或是應該step by step，讓勞動環境一步步上軌道，企業轉型升級也需要時間，在大家還沒準備好實現歐美的境界前，就為了一例一休吵得這麼厲害，勞資就先雙輸了。

缺地已有藥方 更要訂定土地經濟效益

問：政院提出五缺解決方案，工總看法？

答：先講缺地。政院提出幾個策略，包括改善當地營運環境、強制拍賣等，這些都能活化工業區的閒置土地；另新園區的釋出，我們也很贊同，因目前現有工業區的土地，有些很零散，對於需要大片土地的中大型企業來說，無法做長期規劃；我要建議的是，釋出新地不止牽涉土地整合，環保機制也要提早規劃。

活化土地不止是宣示及口號，還要有細部執行方案。政府強制拍賣工業用地，是不是蓋個鐵皮屋工廠就能規避？怎樣才能讓土地價值最大化？不妨可參考中國作法，訂出土地價值指標，多少面積的地，就要產生多少經濟效益。

舉例來說，傳產業者拿到一千坪土地，每年必須產出五千萬元營收，若是高科技廠商，得要有五億元營收；各產業訂出不同標準，若未達標，就檢討是否變相囤地，才能避免釋出土地、卻無法產生應有的價值。

至於缺電，我非常認同賴揆說的「核電是最後選項」。非核家園是各界期待，企業並不反對，只是擔心有沒有足夠電力，如果有，隨時可以廢核。那就得先來檢視二○二五年非核家園的目標進度如何；占五成供電的天然氣，到現在第三裝卸碼頭還在評估，且還被退件！是退件哦！到現在環評都過不了，我們就很擔心了。

新設備大幅降低污染 應鼓勵燃煤發電

占三成供電的煤，我認為反而是政府要鼓勵的。原因有二，一是煤發電成本較低，二是新設備已能大幅降低PM2.5及其他污染物，把舊的煤發電系統改新系統，既可增加發電也可減少污染；但現在政府只是把舊的煤電廠啟動，等於一邊喊廢核，一邊造成電力不足，一邊又污染空氣，並不是合適作法。

至於兩成比重的綠能，先前還滿擔心太陽能，現在看來還算樂觀。尤其政府推綠能營運商，類似統包的概念；營運商只要有人才、技術、資金，就可出來經營「種電」，租人家的屋頂、買設備，跟台電的電網連結；這可產生經濟效益也有利太陽能普及。

台灣經濟現在最欠缺的是民間投資，它是五缺造成，其中缺電是很大一塊。如果行政院長敢告訴大家，「不要怕，二○二五年之前如果缺電，還有核電」，就可讓人民放心、社會放心；過去沒有政治人物敢動「核電」這塊神主牌，賴神卻敢說「最後選項」，這代表其聰明才智和膽識都夠。

引進外國人才 推「公務人員除罪化」

問：你曾公開說「公務人員除罪化」，理由是？

答：我舉個例子，過去政府推自由貿易港區，我曾跟勞委會副主委吵架。當時規定國際白領高階人才進台灣，可以帶一個外傭，附加條件是外傭須已跟隨雇主三年；我問這是什麼意思？勞委會說，「代表這個人有忠誠度」，但什麼是忠誠度？你為什麼越俎代庖？忠誠不忠誠，應該交給對方負責，他帶一個人進來就要帶一個人出去。

台灣很奇怪，要轉型升級，要引進外國人才，但又設很多官僚的規定。公務人員心態是什麼？聰明才智不夠？我不相信，只是不想負責而已，所以我一直呼籲公務人員除罪化，大家才能好好做一些事。

問：您對蔡政府的期許？

答：蔡總統前陣子花了一些心思去規劃國家需要的變革，現在應有餘裕多著力在經濟上；賴院長也來了，他也有意改善投資環境。如果總統府和行政院能夠攜手，加強落實和跟催，台灣慢慢就可扭轉信心不足的問題，就有機會把經濟的餅做大。

府、院落實跟催機制 把經濟的餅做大

我一直強調，現在沒把餅做大，大家爭食餅屑，養成小鼻子、小眼睛、小心胸，容不得別人，只會相互批判往下沉淪。其實不管民進黨或哪個政府，都應把正能量做出來，只要一個人一件事足以效法，各界應先給予肯定來產生樣板，未來台灣才有被太陽照耀的機會。

但現在不是啊，都在相互攻擊，大家就在那裡打一場混戰而已；期待蔡總統和賴院長好好搭配、大開大闔，方向和策略都調整好之後，接下來就是執行力的問題，我相信未來他們兩位還是要面對各種不同的社會壓力，但為官者不就是這樣啊！

許勝雄小檔案

現職：全國工業總會理事長、金寶電子董事長、仁寶電腦董事長、海基會副董事長

經歷：總統府國策顧問、行政院顧問、電機電子公會理事長

學歷：師大國文系