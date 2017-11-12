搶鐵飯碗！油電糖水招考 錄取率僅5.84％

2017-11-12

〔記者林菁樺／台北報導〕油電糖水國營事業招募新血，經濟部昨在全台十八個考場同步舉辦新進職員甄試，報名人數逾三萬四千人，創近五年新高，約兩萬人到考，預計錄取一一七一人，平均錄取率僅約五．八四％；今年並首度招考文化資產、生態、運輸倉儲三類別，前兩類錄取率不到○．五％，可謂死亡之組。

首招文化資產人才 錄取率不到0.5％

台電、台糖、台水和中油今年共招考二十八個類別，並首次開出文化資產、生態及物流運輸等三個類別。台糖與台電都是成立逾七十年的公司，台電人資處長張廷抒指出，眾多古蹟及歷史建物須修復活化，因此首度晉用相關人才。

不過，「文化資產」與「生態類」各開名額七人與三人，在超過千人角逐的情況下，錄取率分別只有○．三四％及○．四二％，首次招考項目成了最難錄取的「死亡之組」。至於去年錄取率最低的政風類別，今年依舊競爭激烈，預估錄取率為○．六九％，錄取率第三低。

這次油電糖水國營事業招考預計錄取人數，以台電七二○人最多，中油二九五人、台糖一○七人、台水四十九人，起薪約三萬五千元至三萬八千元不等。初試結束後，複試名單預定明年一月十日於經濟部及台電、台糖、中油、台水網站公告。

另外，由於中油與台電招考連續兩年都傳出電子舞弊，昨日考場周圍出現電波定向監測車蹤影，並加派電信警察和專人使用特殊探測設備，在各考場加強巡查、監測異常電波，維護考試公平。