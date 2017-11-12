PChome拚雙11 每4秒賣1支手機

2017-11-12

〔記者李靚慧／台北報導〕迎戰網購雙十一檔期，台灣網路家庭旗下PChome24h購物，昨日舉行首場國際級電商盛會，在晚會高峰時湧入七倍人潮，帶動活動業績成長三倍。Yahoo奇摩超級商城更拜昨日天雨轉涼之賜，家電類業績創下歷史新高，特別是除濕機賣得最好。

奇摩開賣首日 創今年單日業績新高

PChome24h購物昨日舉行「雙十一 PChome來了巨星之夜」，南韓性感女神泫雅、亞洲舞王羅志祥領軍，透過電視台、網購平台、影音串流平台及社群平台的全渠道串聯，吸引了來自台灣、香港、澳門、新加坡、馬來西亞、印尼及澳洲等地的觀眾同歡。

網家指出，三小時的晚會，業績較平日成長三倍、新註冊的會員數更是平日的五倍，顯示「消費＋娛樂」、「多螢＋跨屏」的互動購物模式，可滿足全台網購族求新、求快、求變的消費需求。網家分析，昨日銷售高峰在晚會最後半小時，在線搶購人數是平日七倍，下單人數也是平日四倍；相當於連續三小時每一秒賣出一件量販包洗衣精、每三秒賣出一箱尿布、每四秒就賣出一支手機。

另外，提早於十一月十日開跑的Yahoo奇摩超級商城，家電類全線業績都因昨日天候轉雨、氣溫下降而提前引爆，十日開賣首日就創下今年單日業績新高紀錄。今年3C筆電大熱賣，包括Acer薄邊框電腦螢幕、華碩筆電、LCD業績均數倍成長；雙十一美妝保養、民生用品也狂銷。