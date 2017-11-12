雙11業績 中國兩大電商口水戰

2017-11-12

京東稱11天破1千億人民幣 阿里諷「數學很好」

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕雙十一購物商機引發中國最大電商言詞交鋒！阿里巴巴天貓雙十一購物節昨進行十三個小時，迄下午一點零九分交易額達一二○七億人民幣（約五四八五億台幣），打破去年雙十一全天創下的最高紀錄；京東也宣布，本月一日至十一日上午七點四十七分，累積下單逾一千億人民幣。對此，阿里公關王帥揶揄「京東數學很好」；京東行銷長徐雷回嗆「不是數學問題，是邏輯問題」。

十一月十一日在中國有「光棍節」之稱，二○○九年起阿里巴巴旗下購物網站淘寶、天貓將這天塑造為狂歡購物日，帶動其他電商加入分食以「單身購買力」為名的商機；迄二○一三年，雙十一銷售額已超越美國網路星期一（Cyber Monday），成為全球最大網路購物節。

天貓「雙十一」網購昨凌晨起跑，開賣三分一秒後，宣稱成交額破一百億人民幣，是去年紀錄六分五十二秒的一半不到。阿里巴巴新聞網站Alizila稱，迄昨日上午八點，約八十二個品牌銷售額突破一億人民幣。

京東則公布，本月一日至十一日上午七點四十六分五十八秒，累計下單超過一千億人民幣，金額前五高商品為手機、平板電視、空調、筆電及洗衣機。

雙十一開打不到半天，王帥在直播現場被問及京東說法時回應，「不得不承認京東數學很好」，只要京東願意，可把一年下單金額都算成雙十一的總額，這樣天貓肯定無法超過；京東的「數學能力」讓他印象深刻，「如果我沒有記錯，京東這幾年已經是第七次調整數據統計口徑了」。

對此，徐雷則回應，「搞不明白，為啥你家可以提前預售廿多天開賣，然後算一天銷售額，我家不能正常開門做買賣只算十一天購物季銷售額」，這不是數學問題，這是邏輯問題。