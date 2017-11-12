張善政：一例一休 仍用製造業思維

2017-11-12

〔記者吳柏軒、彭琬馨／台北報導〕一例一休爭議不斷，前行政院長張善政昨表示，「勞基法」最大問題就是，仍用製造業思維和勞力角度在看，所以怎麼修大家都不滿，如果把勞基法拿去矽谷，恐怕公司死一片。

張善政昨受邀演講表示，人工智慧（ＡＩ）發展早期只是一．○，後來透過大數據與電腦速度才起死回生，軟硬體配合研發；但風行後，大家又擔心ＡＩ取代人類。若從癌症篩檢、自駕車技術等角度來看，希望未來是電腦讓人變得更聰明而非被取代，人類負責挖掘新知及決策，讓ＡＩ與人類教學相長。

他話鋒一轉，未來用ＡＩ就不需要人工了，台灣卻還在吵一例一休，最大的問題就是勞基法，爭論是否可連續工作十二天，認為如此長的工時不好，這是製造業思維。他舉例，如果作家要寫書，文思泉湧時根本不會休息。

張善政表示，勞基法最大問題是，都用勞力來看，而用智慧（指動腦者）不會看勞基法，因此一例一休再修也不會讓大家滿意。他甚至說，若將勞基法帶入美國矽谷公司，恐怕倒一片；勞基法確實要修，但不是一、二年就可做到的事。

勞工學者：沒勞基法 要用什麼？

政治大學勞工研究所教授劉梅君則說，勞基法是在一九八四年延續工廠法而來，一九八六年擴大適用到服務業，單一法令要適用各種情況確有難處，但「沒勞基法，要用什麼？」

劉梅君認為，作家不受雇於任何人，愛寫就寫，並不在勞基法討論範圍。至於美國矽谷，其實美國沒有勞基法，都交由勞資協商，但美國有強大且成熟的工會組織，甚至組成跨企業大工會，幫助勞工跟資方爭取權益；台灣現階段勞資協商機制並不存在，企業若不滿勞基法，那就要反問自身：「是否願意讓員工組工會？是否願意坐下來跟員工談？」

另，行政院版勞基法修法鬆綁「七休一」規定，例假挪移授權勞資協商會議。民進黨立委江永昌提案修法，降低組織工會門檻，連署人數由三十人降為十五人，以鼓勵勞工組工會；他說，擔心「彈性一放寬就收不回來」，因此提案下修工會組織門檻，強化勞資協商制度。