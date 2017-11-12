基本工資3萬？賴揆：徒法不足以自行

2017-11-12

陳時中：醫師後年納勞基法 態度不變

〔記者吳亮儀／台北報導〕行政院長賴清德昨出席「台灣醫學週」開幕，被問及「是否將基本薪資提高到三萬元？」賴清德僅以「徒法不足以自行」回應。但他強調，有信心和企業合作，要留才、攬才，並且提高薪資。

賴清德前日表示，上市櫃公司及國際企業起薪三萬元以下太低，呼籲企業加薪。他昨日再提到，會和企業一起合作，如果企業經營有成績後，「相信會反映在勞工的薪資上」。

媒體詢問，是否要直接將基本薪資從現在的二．二萬提高到三萬元？賴清德以「徒法不足以自行」回應。這句話出自《孟子》，意思是只有好的法令而沒有落實，是無法發揮任何實質效力的；賴揆以此回應，似乎暗示即使提高法定基本薪資，但可能仍難以落實。

賴清德表示，國際企業及上市櫃公司絕對有能力給予起薪三萬元，雖然很多公司是在薪資和所得分配上有不同的做法，比如起薪低、但加班費多或有分紅制度；只是，起薪若能給予相對高的薪水，對年輕人是很大的鼓勵，也能讓社會對台灣產業發展更有信心。賴清德強調，政院努力解決「五缺」問題，讓企業更能發展實力，有成績後就會反映在勞工薪資上；他說，過去起薪是二十二Ｋ（二萬二），現在起薪雖漲到二十八Ｋ（二萬八），但相信國人仍有更高期待。

另外，「勞基法」即將再翻修，衛福部長陳時中昨出席「台灣醫學週」時表示，衛福部對於受僱醫師在後年九月納入「勞基法」態度沒變，但還得和勞動部持續協商工時指引。

醫師納勞基法 工時續協商

陳時中表示，現在的工時指引很難滿足「勞基法」的要求，雖然受僱醫師納「勞基法」不變，但工時部分還要再努力協商。他提到，不太希望因此而擴大醫學院招生，但這也是最後手段。