威州設廠簽約 鴻海「美國製造」啟動

2017-11-12

威州補助9百億 美地方政府對外企最大獎勵

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕鴻海集團最先進面板「美國製造」計畫啟動！鴻海在美國威斯康辛州投資一百億美元、設立世界最先進液晶顯示器（LCD）面板廠，由威州對鴻海投資獎勵卅億美元的經濟發展案，十日在美國眾議院議長萊恩等三百多人見證下，威州州長華克和鴻海董事長郭台銘正式簽約。

9百億優惠想全拿 須保障僱用人數、年薪

威州對鴻海補助卅億美元，創下美國史上最大一筆州政府對外國公司的租稅獎勵，鴻海承諾在威州東南部拉辛附近地區投資一百億美元興建新LCD面板廠園區，在二○三二年前聘用一．三萬名員工。郭台銘還以個人擔保，若鴻海沒有履約，他將會賠償威州最多五億美元。

華克和郭台銘在美國清潔品百年老牌莊臣公司具歷史性的拉辛市總部禮堂內，坐在一排美國國旗和威州州旗前簽約，矢言在拉辛郡蒙特普萊森村（Mount Pleasant）設立一百英畝廠區生產最先進LCD面板；觀禮的三百多位政府、企業和教育界人士數度起立鼓掌，現場瀰漫開派對的歡樂氣氛。

華克感謝鴻海面板廠最終落腳威州，並當場頒給郭台銘一個字樣為「FOXCONN」（富士康）的威州車牌。郭董隨後帶著一頂繡有新廠計畫象徵的「Wiscon Valley（威谷，意味威州矽谷）」白色棒球帽發表感言，他說，「我們相信找對地方生產高畫質面板」，威州園區將做為在美國推動「8K+5G」生態系統的基礎，生產世界最先進大尺寸液晶面板，成工業四．○領域中的領航旗手。

鴻海設廠計畫細節也浮出檯面。鴻海表示，在三二○○萬平方英尺園區，每年將生產近七百萬片高畫質LCD面板；園區將配備三二六三個設備，包括模具業務、最終組裝和LCD模組「後端封裝」。

鴻海威州設廠計畫從七月底由美國總統川普在白宮親自宣布後，歷經三個多月後終於通過州議會立法程序、威州經濟發展公司（WEDC）表決通過，敲定所有合約細節，先進LCD面板廠預計二○二○年前完工。

根據合約內容 ，鴻海須逐年達到創造就業門檻及資本投資目標，才能領取優惠獎勵；若承諾不實、決定遷廠或關廠，威州政府有權收回所有獎勵。此外，鴻海必須保障員工年薪至少達三萬美元（約九十．五萬元台幣）、平均年薪須達五．三九萬美元（約一六二．六萬台幣）。