證券行情表、證券表格、上市櫃公司十月營收表
證券行情表
證券行情表─集中市場。（請點選下列網址）
http://www.libertytimes.com.tw/2017/new/nov/11/images/LT-1061111-C06-IB.pdf
證券表格
證券行情表─櫃買中心、證券表格。（請點選下列網址）
http://www.libertytimes.com.tw/2017/new/nov/11/images/LT-1061111-C07-IB.pdf
上市櫃公司十月營收表
上市十月營收表。（請點選下列網址）
http://www.libertytimes.com.tw/2017/new/nov/11/images/2017-10fund-1.pdf
上櫃十月營收表。（請點選下列網址）
http://www.libertytimes.com.tw/2017/new/nov/11/images/2017-10fund-2.pdf
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