證券行情表、證券表格、上市櫃公司十月營收表

2017-11-11

證券行情表、證券表格、上市櫃公司十月營收表

證券行情表

證券行情表─集中市場。（請點選下列網址）

http://www.libertytimes.com.tw/2017/new/nov/11/images/LT-1061111-C06-IB.pdf

證券表格

證券行情表─櫃買中心、證券表格。（請點選下列網址）

http://www.libertytimes.com.tw/2017/new/nov/11/images/LT-1061111-C07-IB.pdf

上市櫃公司十月營收表

上市十月營收表。（請點選下列網址）

http://www.libertytimes.com.tw/2017/new/nov/11/images/2017-10fund-1.pdf

上櫃十月營收表。（請點選下列網址）

http://www.libertytimes.com.tw/2017/new/nov/11/images/2017-10fund-2.pdf

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