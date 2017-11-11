中國放寬外資持股銀行上限

2017-11-11

〔編譯王惠慧／綜合報導〕中國大動作取消外資對中資銀行、金融資產管理公司的持股限制，並將外資對中國證券、基金管理、期貨等公司的投資比率限制放寬至五十一％，且上述措施實施三年後，投資比率不受限制。

中國財政部副部長朱光耀指出，為落實「十九大」進一步對外開放的布局，將首先取消外資對中資銀行及金融資產管理公司單一持股不得超過廿％、合計持股不超過廿五％的限制，實施中國銀行業國內外股權投資比率一致的規則。

另外，外資持有證券、基金管理、期貨公司股權比率限制，從目前四十九％放寬至五十一％。朱光耀沒有提出明確時間表，但在五十一％持股限制實施三年後，將取消所有限制；至於保險業方面，三年後外資投資設立經營人身保險業務的保險公司持股比率放寬到五十一％，五年後將不受限制。

過去中國以限制外資持股的方式，保護國內產業發展，並引導外資和當地合作夥伴分享技術和其他管理的專業知識；幾天前美國總統川普到訪中國時，提到美中貿易關係，再度向中方呼籲讓美國企業更容易進入中國市場。

瑞穗證券駐香港的中國經濟學家沈建光指出，這是非常重要的動作，說明在中共十九大之後，新一代的領導階層仍致力於金融自由化及市場開放，同時也能稍稍緩解美國對中國的貿易戰砲火。

中國國務院副總理汪洋週五發文指出，「關起門來」搞建設、創新是不行的，利用外資不是簡單引進資金，更重要的是引進先進技術和經營理念。不過，他也重申，不會以強制轉讓技術做為市場准入的條件。